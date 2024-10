Wie buntes Kinderspielzeug sehen die Boote auf dieser Luftaufnahme vom Puraquequara-See in Brasiliens Amazonasgebiet aus. Was auf den ersten Blick hübsch aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Eine schwere Dürre hat den See austrocknen lassen und facht die extremen Waldbrände in Brasilien an. Auch in anderen lateinamerikanischen Ländern toben die schlimmsten Feuer seit Jahren.