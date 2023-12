Lukeville ist ein kleiner Ort im US-Bundesstaat Arizona, unmittelbar an der Grenze zu Mexiko. Dort sind zuletzt so viele Migranten angekommen, dass die US-Behörden den Grenzübergang geschlossen haben. Die Grenzregion hat sich zuletzt zu einer wichtigen Migrationsroute entwickelt. Schmuggler setzen illegal Menschen ab. Die meisten versuchen durch Lücken in der Mauer in die USA einzudringen.