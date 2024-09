14 Kletterrouten und mehr als 1800 Klettergriffe stehen den Klettererinnen und Kletterer am Felsenau-Viadukt unter der Autobahn A1 in Bern neuerdings zur Verfügung. Wagemutige können bis in eine Höhe von 40 Metern klettern. Als Konkurrenz zu Kletterhallen soll das Angebot übrigens nicht verstanden werden. Eher als eine sehr schöne Freiluft-Trainingsergänzung.