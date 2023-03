Süße Show-Welle

Twiggy, das niedliche Wasserski-Eichhörnchen, begeistert die Besucher der Bootsmesse im Orange County Convention Center in Orlando, Florida. Die inzwischen wohl weltberühmte Schau mit Twiggy läuft regelmäßig seit 1979. Allerdings gab es seitdem bereits 12 Twiggys. Tierdarbietungen sind wohl unvergänglich - die Tiere leider schon. Aber wie heißt es so schön: The Show must go on!