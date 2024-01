Heftige Winde, peitschende Gischt: Sturmtief Isha trifft auf die Küste, hier bei Porthcawl in Südwales. Auch wenn Beobachter und Fotografen beeindruckt sind - es gab eine Wetterwarnung fürs gesamte Land. Allein in Irland fiel in 170.000 Haushalten und Betrieben der Strom aus. Und Isha zieht weiter: In ganz Europa fallen Flüge und Fährverbindungen aus. Entwurzelte Bäume mahnen zur Vorsicht.