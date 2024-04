Die Blütenpracht soll Bienen und andere Bestäuber beglücken - so der Plan der Natur. Blühende Kirschbäume locken derzeit aber auch scharenweise Schaulustige an. Aktuell zum Beispiel in Washington, in Bonn und - wie hier - auch in Tokio. In Japan hat die Freude an der Frühlingspracht eh eine lange Tradition. Diese Besucher bestäuben aber nichts, sie stauben nur etwas ab: ein neues Bild fürs Album.