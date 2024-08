Wer in den vergangenen Nächten in den Himmel geschaut hat, konnte sie vielleicht auch entdecken: Polarlichter in schillernden Farben, gesprenkelt mit teilweise hell aufleuchtende Sternschnuppen. Die Perseiden, der größte Sternschnuppenstrom des Jahres, erreichten in der Nacht zum Dienstag ihr Maximum - und haben vielleicht auch diese Schafe an einem Nordseedeich in Norddeutschland verzaubert.