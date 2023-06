Am Strand von Sao Conrado in Rio, Brasilien, haben am Welttag der Ozeane (8.6.) viele Einwohner in einer Menschenkette das Meer umarmt. Das symbolische Ritual nennt sich "aquele abraco" (diese Umarmung), Titel eines berühmten Songs des brasilianischen Komponisten Gilberto Gil. Der Tag wird seit 2009 von den Vereinten Nationen begangen, um auf die Bedeutung des Ozeans und der Meere hinzuweisen.