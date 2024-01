Äthiopisch-orthodoxe Gläubige versammeln sich in Addis Abeba, um vor den äthiopisch-orthodoxen Weihnachtsfeierlichkeiten zu beten. Weihnachten beginnt in Äthiopien anders als in anderen christlichen Ländern erst am Vorabend des 7. Januar und mit Gottesdiensten, bei denen sich Tausende versammeln. Weihnachten beendet hier auch eine strenge 43-tägige Fastenzeit - noch mehr Grund zu feiern!