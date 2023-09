Fast 3000 Menschen verloren am 11. September 2001 ihr Leben, als Terroristen mehrere Flugzeuge kaperten und in die Türme des World Trade Centers flogen. 22 Jahre nach den Anschlägen wurde in New York jeder Name der ums Leben gekommenen Menschen vorgelesen. US-Präsident Biden appellierte an die US-Amerikaner: "Wir müssen weiter zusammenhalten."