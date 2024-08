Hund Rusty hat das Ziel fest im Visier. Doch diesmal ist es kein Leckerli oder irgendein Spielzeug, der kleine Minpin reitet eine Welle bei der Hunde-Surf-WM im kalifornischen Pacifica. Die Hunde treten dort in verschiedenen Vorläufen gegeneinander an und werden nach Stil, Geschick und Beharrlichkeit beurteilt, also danach, wie lange sich die vierbeinigen Teilnehmer am Brett festhalten können.