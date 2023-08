Eingehüllt in weiß-purpurne Bänder zeigen die Kinderfiguren auf den Kölner Dom, das Wahrzeichen der Katholiken. Die Aktion soll den Umgang mit Missbrauch in der Kirche anprangern. Die Schaufensterpuppen, die in den Farben der Unschuld (weiß) und der Kurie (purpur) gewickelt sind, sollen nicht als Kritik an der Kirche allgemein, sondern am Verhalten gegenüber Tätern und Opfern verstanden werden.