Bild des Tages: Ins Winterquartier oder in Deutschland bleiben?

Die letzten Tage es Sommers

Sonnenaufgang am Kohlekraftwerk Mehrum in Niedersachsen. Das Kraftwerk ist seit August als erster so genannter „Marktrückkehrer“ wieder am Netz. Weil die Bundesregierung Angst hat, dass das fehlende Erdgas aus Russland für einen Mangel an Strom und Wärme sorgen, können Steinkohlekraftwerke aus der sogenannten Netzreserve jetzt wieder in Betrieb gehen.