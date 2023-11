Der Name "Schneegans" klingt zwar nach hartgesottenen Winter-Survival-Spezialisten, aber an ihren Brutstätten in Kanadas Nordprovinzen wäre es den Vögeln wohl schlicht zu kalt. Diese Gruppe scheint sich noch nicht über den Weg nach Süden einig zu sein - aber am Ende werden die Schneegänse hoffentlich wohlbehalten in den zentralen USA, am Golf von Mexiko oder der Atlantikküste ankommen.