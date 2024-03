Sie war eine Lichtgestalt: die damalige Prinzessin Diana, "Königin der Herzen". Der Mann, der 1982 ihr Abbild schuf, war ebenfalls eine Ikone: Andy Warhol. Er sagte in seiner Frühzeit, er wolle so bekannt werden, wie die Queen - was ihm wohl gelang. Wer das Königshaus und Warhol sehr liebt, kann das Kunstwerk nun für mindestens 1,2 Millionen Pfund in London ersteigern - es dürfte eher mehr werden.