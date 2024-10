Es ist das Ereignis für New Yorker Hundebesitzer: Die Halloween-Hundeparade im Tompkins Square Park. Mitten in Manhatten stellen sie sich selbst und ihre pelzigen Freunde zur Schau. Viele reinrassige Hunde erscheinen in handgefertigten originellen Kostümen - mit ihren ebenso außergewöhnlich verkleideten Besitzern an ihrer Seite. Die Parade findet dieses Jahr zum 34. Mal statt.