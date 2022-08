Welt

Bild des Tages: In der Hitze der Nacht

Menschen in Jerusalem kühlen sich am Abend in einem Springbrunnen ab - bei Tageshöchstwerten von teils an die 40 Grad war es eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt noch an ein bisschen Erfrischung zu kommen.

Das neue Zuhause aus Plastikbahnen Ein Junge späht durch das Loch einer Plastikplane, die ihm als eine Art Zelt provisorisch Schutz bieten soll. Er musste wegen der Überschwemmungen aus seinem Elternhaus am Stadtrand von Peshawar, Pakistan, fliehen. Laut pakistanischen Behörden sind seit Juni mehr als 1.000 Menschen durch die Überschwemmungen ums Leben gekommen. Sturzfluten haben Dörfer und Ernten weggespült.

Die Nacht der alten Lagerfeuer Einst sollten die Feuer die Nachbarn vor drohenden Gefahren warnen oder Schiffe sicher nach Hause leiten. Inzwischen hat sich der Brauch aus der Wikingerzeit gewandelt: Nun wird so rund um die Ostsee immer am letzten Samstag im August der Sommer verabschiedet - wie hier in Saulkrasti an der Bucht von Riga. Die Freudenfeuer sollen auch ein Zeichen der Einheit der Länder des Ostseeraums sein.

Was das Wasser freigibt Der niedrige Wasserstand des Lindoso-Stausees in der Region Galicien im Nordwesten Spaniens lässt die Ruinen eines Hauses sichtbar werden. 1992 waren die Bewohner des Dorfes Aceredo sowie von vier weiteren Dörfer gezwungen worden, wegen des Bau des künstlichen Wasserreservoirs ihre Häuser zu verlassen. Mit welchen Gefühlen die ehemaligen Bewohner wohl diese Bilder betrachten?

Breze, Brezn, Brezel - bald UNESCO-Kulturerbe? Das Laugengebäck ist sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern, Österreich, der Schweiz und im Elsass beheimatet. Die württembergische Bäckerinnung hatte den Antrag gestellt, die Brezel zum immateriellen Kulturerbe zu machen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will zwar gerne "eine länderübergreifende Initiative" daraus machen. Aber: "Die beste Brezel ist schwäbisch", so der Schwabe.

Blatt statt Sonnenschirm Blöd, wenn man bei diesem Hitzesommer auf der Wanderung ohne Hut unterwegs ist. Aber gut, wenn man sich zu helfen weiß - wie diese Damen im bayrischen Ostrachtal. Sie nutzen die Blätter der großen Pestwurz als Sonnenschutz.

So schön sind Wasserperlen Regentropfen perlen von einer Rosenblüte in Sachsen. In einigen Regionen in Deutschland hat es zuletzt wieder geregnet. Genug ist es trotzdem noch nicht. Die Böden sind weiter trocken, die Ernte bleibt gefährdet. Der Sommer 2022 könnte der trockenste Sommer seit 1881 werden.

Regenschirme für den Reis Ein Arbeiter deckt auf einem Feld in Brahmanbaria, Bangladesch, Reishügel mit riesigen hutförmigen Bambuskegeln ab. Mit dieser traditionellen Methode soll der frisch geerntete und getrocknete Reis vor Regen und Nebel geschützt werden. Reis ist das Grundnahrungsmittel der rund 160 Millionen Menschen in Bangladesch. Fast die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung ist beim Reisanbau tätig.

Pferd ohne Reiter Na nu - wo sind die Reiter hin? Beim Pferderennen in Ronciglione rennen die Pferde ganz ohne Jockey durch die alten Straßen der mittelitalienischen Stadt - angefeuert von Anwohnern, Touristen und natürlich ihren Besitzern.

Hoch hinaus - nicht ganz bis an die Spitze Der Niederländer Rutger Koppelaar hat es im Stabhochsprung-Finale bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München auf Platz vier geschafft. Das "nur" verkneifen wir uns hier, denn immerhin lag die Latte auf beeindruckenden 5,75 Meter. Schaffen Sie das erst mal! Und die Kulisse vor dem Olympiaturm ist einfach großartig.

Der Geburtstag des Butterdiebs Diese menschliche Pyramide in Mumbai hat den Zweck, das Gefäß zu zerbrechen, in dem Quark und Butter bewahrt werden. Das traditionelle Hindufest zum Geburtstag Krishnas erinnert an dessen Jugend. Der Kindgott soll mit Freunden Milchspeisen geplündert haben, die vom König beschlagnahmt und zum Schutz hoch aufgehängt waren. Der "Butterdieb" genannte Krishna hat die erbeuteten Speisen stets geteilt.

Keine Angst vorm Zahnarzt "Er hat gar nicht gebohrt!" Doch, hat er vermutlich, denn das ist die Aufgabe dieses Roboters. Wie viele Patienten sich der Maschine anvertraut haben, wird nicht berichtet. Zu den rund 500 Exponaten der Robotermesse in Peking zählen auch weniger beängstigende Kreationen - etwa Dutzende Roboterhunde, die in perfekt synchroner Choreographie vor dem Publikum tanzen.

Krupuk-Wettessen Die vielen Spiele erfordern viel Zeit, und so ist der Unabhängigkeitstag in Indonesien ein Feiertag, die Menschen haben frei. Hier duellieren sich zwei Jungen beim Krupuk-Spiel: Der Cracker hängt am Faden, und die Teilnehmer müssen ihn essen, ohne ihre Hände zu nutzen.

Die ausgetrocknete Welt Viele Flüsse in Deutschland steuern auf einen historisch niedrigen Stand zu. Für Natur und Wirtschaft ein großes Problem - zugleich aber auch ein faszinierendes Phänomen. Dinge werden sichtbar, die lange verborgen waren. So wie dieser Einkaufswagen im Rhein bei Bonn, der seinen Platz offenbar schon seit längerem auf dem Grund des Flusses hat.

Ein Monster zum Anfassen Es sieht aus wie ein Ausschnitt aus einem Fantasy-Computerspiel, doch es ist echt: Bei der Fiesta Mayor de Gràcia geht es traditionell bunt und schrill zu. Eine ganze Woche dauert das Fest in dem Stadtviertel von Barcelona. Die Einwohner feiern sich selbst und ihre katalanische Kultur. Und inzwischen ist das Fest auch ein großer Anziehungspunkt für Touristen.

Cooler Sport an heißen Tagen Diese untergründige Perspektive auf Lukas Märtens, den Vizeweltmeister über 400 m Freistil, haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen natürlich nicht. Was es nicht weniger spannend macht: Isabel Gose, Wettkampfkollegin und Freundin des 20-jährigen Deutschen, sagte zu Märtens' 200-m-Freistil-Rennen am Sonntag: "Ich kann immer gar nicht so richtig hinschauen, weil ich so aufgeregt bin."

Teil der Ku(h)ltur Gai Jatra heißt das Fest der Kuh in Nepal. "Gai" bedeutet Kuh. Die Kuh gilt im Hinduismus als Göttin des Reichtums. Gai Jatra ist eine Art Karneval mit Tanz und Gesang und dient dazu, den Verstorbenen zu gedenken. Viele Paraden-Teilnehmer verkleiden sich als Kühe. Parallel findet eine Gay-Parade statt, auf der die Teilnehmer deutlich farbenfroher unterwegs sind als Kühe.

Wir sind hier Die Regenbogenfarben - weltweit steht dieses Symbol für LGBTQ. In Kathmandu feierten hunderte Menschen eine Parade, um für die Gleichberechtigung von Menschen einzutreten, die sich beispielsweise als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer identifizieren. Nepal gilt zwar als ein Vorreiter bei LGBTQ-Rechten in Asien. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist aber noch nicht erlaubt.