Kunstblut statt Sonnenmilch

Die Untoten laufen wieder über die Straßen. In Brasilien sind am 2. November die Zombie Walks über die Bühne gegangen. In Sao Paulo hat ein knapp zwei Kilometer langer Rundkurs die Zombies durchs Zentrum der Stadt geleitet. Die Vorbereitungen dazu haben teilweise Monate gedauert. Der Zombie Walk ist 2001 in Kalifornien ins Leben gerufen worden und hat sich in der Folge weltweit verbreitet.