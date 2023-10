Wie der Eingang zu einem prähistorischen Tempel erscheint das Brandenburger Tor durch diese Lichtinstallation - ihrem Namen "Gate to the Future" ein wenig zum Trotz. Noch bis Sonntag, 15. Oktober taucht das "Festival of Lights" verschiedene Berliner Wahrzeichen, historische Orte, Straßen und Plätze in neues Licht. Echte Highlights in der nun immer früher einbrechenden Dunkelheit.