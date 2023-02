Kampf mit dem roten Ungetüm

So ein Bär, der ist schwer - und im Fall des Berlinale-Logos auch noch sperrig. In Berlin laufen die Vorbereitungen, damit die Stars ab Donnerstag über den Roten Teppich zum Festivalpalast schreiten können - unter dem großen roten Bären an der Fassade. Die besten Filmemacher können einen Bären mit nach Hause nehmen - in Silber oder Gold. Der passt zur Not aber in die Handtasche.