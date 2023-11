Dass dieses Feuerwehrauto noch da ist, ist toll, denn es muss uralt sein. Schließlich hat es am Sonntag am "London to Bríghton Veteran Car Run" teilgenommen. Bei dieser laut Veranstalter ältesten Motorsportveranstaltung der Welt sind nur Fahrzeuge zugelassen, die vor 1905 gebaut wurden. Löschen muss es also nicht mehr, nur fahren - wie der Name schon sagt, von London nach Brighton, also 86 km.