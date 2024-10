Die Statue an einer Durchgangsstraße in Las Vegas trägt ganz unverkennbar die Züge von Donald Trump - auch wenn die Ähnlichkeit einiger Kleinigkeiten am Körper Trumps nicht gesichert ist. Der Titel des Polit-Kunstwerks, das nun quer durch die USA reist, soll ebenfalls an den Ex-Präsidenten erinnern: crooked and obscene (etwa: krumm und obszön). Eindeutig ist: Als umstritten können beide gelten.