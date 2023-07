Wer am Vardavar-Tag in Armenien trocken bleiben will, sollte sich besser verstecken. Denn im ganzen Land gilt: Wasser marsch! Egal ob Stadt oder Dorf, Menschen bespritzen und übergießen sich gegenseitig mit Wasser. Vardavar ist eine Mischung aus heidnischem Brauch und christlichem Fest in der Armenisch-Apostolischen Kirche. Und an einem heißen Sommertag sicher eine willkommene Erfrischung.