Am Samstag jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001 zum 22. Mal. Im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten in New York werden die zerstörten Türme des World Trade Centers noch einmal in den Himmel ragen - als Lichtinstallation "Tribute in Light". Damit am Wochenende alles klappt, wurden die 88 7000-Watt-Xenon-Lampen jetzt schon mal testweise eingeschaltet.