Bild des Tages: Gefährliche Idylle

Gefährliche Idylle

Wer weiß, wo dieses Bild aufgenommen wurde, der erkennt schnell, dass die Menschen in diesem Boot sogar in großer Gefahr sind. Sie fliehen vor den Fluten in ihrer Heimat Pakistan. Der Monsunregen in diesem Jahr war so heftig, dass große Teile des Landes unter Wasser stehen. Mehr als drei Millionen Menschen sind betroffen und Hilfe trifft erst nach und nach ein.