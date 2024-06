"Wir stellen uns dem Autoverkehr mit unseren nackten Körpern entgegen, um auf die negativen Folgen hinzuweisen, denen wir alle aufgrund der Abhängigkeit von Erdöl ausgesetzt sind", heißt es auf einer Internetseite der "World Naked Bike Ride"-Bewegung (WNBR). Ihre Protestaktionen - wie hier in Guadalajara in Mexiko - finden seit 2001 regelmäßig in etlichen Städten weltweit statt.