Die riesige Ice and Snow World wird jährlich in der chinesischen Metropole Harbin errichtet. Das Festivalgelände bietet umfangreichen Familienspaß in Schnee und Eis. Tausende Eisskulpturen locken zahlreiche Besucher und werden nachts bunt illuminiert. Hier in Nordost-China sind die Winter lang und kalt. Sehr kalt! Gut für die Eisgebilde - aber oft auch erschreckend für auswärtige Touristen.