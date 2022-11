Heißluftballon-Rushhour

Jede Menge heiße Luft über Leon: Rund 200 Heißluftballons aus 23 Ländern stiegen beim International Balloon Festival in den Himmel über der mexikanischen Stadt. Das Festival, das in diesem Jahr zum 20. Mal stattfand, ist das größte seiner Art in Lateinamerika. Es lockt regelmäßig hunderttausende Zuschauer an, für nichts als heiße Luft - allerdings fröhlich farbenfroh verpackt.