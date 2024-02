Alle Jahre wieder verwandelt sich ein Gelände vor den Toren von Chongqing in ein Blumenmeer: Tulpen, soweit das Auge reicht! Der Blütenteppich in einem Park der chinesischen Millionenmetropole am Jangtse lockt stets viele Besucher. Normalerweise sprießen die Tulpen Mitte März in Chongqing. Bei aktuellen Temperaturen um die 14 Grad wollten sie offenbar etwas früher ans Licht der Frühlingssonne.