In den bayerischen Alpen fiel in höheren Lagen der erste Schnee - allen voran hier an der Zugspitze. Bis unterhalb von 2000 Metern Höhe schneite es, dabei ist gerade erst die Zeit der Alpabtriebe. Doch Mensch und Tier müssen sich an den "markanten Wetterwechsel" gewöhnen, Besserung ist kaum in Sicht. Im Gegenteil drohen in Deutschland teils größere Niederschlagsmengen. Es wird also ungemütlich.