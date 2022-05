Endlich etwas Abkühlung

Mit einem Sprung in das kühlere Nass des Yamuna in der indischen Millionenstadt Prayagraj: Schon seit Wochen leiden die Menschen in dem Land unter einer extremen Hitzewelle von über 40 Grad. Ein echter Genuss dürfte das Bad dennoch nicht sein. Der Yamuna gehört zu den am meisten verschmutzten Gewässern der Welt. Industrieabfälle und Abwasser werden unkontrolliert eingeleitet.