Die Titanwurz blüht nicht jedes Jahr. Nach Bonn ist es nun auch in Bayreuth soweit: An den Botanischen Gärten beider Unis ist die empfindliche Pflanze eine Sensation. In anderen Sprachen wird sie auch Leichenblume genannt - in den ersten Stunden der rund zweitägigen Blüte entfaltet sie den vollen "Duft" von verfaultem Fleisch. So lockt sie spezielle Insekten zur Bestäubung an - und Touristen.