Feuriger Abschied

In Klein-Gerau in Südhessen sammelt die Jugendfeuerwehr zu Beginn des neuen Jahres regelmäßig die ausrangierten Weihnachtsbäume ein und verbrennt diese am Abend öffentlich. Die Freude war groß, denn nach zweijähriger Corona-Pause konnte das traditionelle Winterfeuer in diesem Jahr endlich wieder stattfinden.