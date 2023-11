Am "Remembrance Day" wird in den Commonwealth-Mitgliedstaaten der in den Weltkriegen gefallenen Soldaten gedacht. In Sydney, Australien, wird das berühmte Opernhaus mit Mohnblumen erleuchtet - die Blume ist das Symbol für das Gedenken an die Opfer der Weltkriege. Der "Remembrance Day" wird am Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 begangen, dem 11. November.