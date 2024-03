Hightech auf dem Blumenhof in Holland: Der Roboter Theo ist in Noordwijkerhout an der niederländischen Nordseeküste im Einsatz, um die Tulpen auf den Feldern von Gartenbaubetrieb WAM Pennings auf Krankheiten zu untersuchen. Klaglos macht Theo das tagein, tagaus und ersetzt dort menschliche Arbeitskraft. Vorteil: Niemand muss sich den Rücken krumm machen.