Der Independence Day ist seit 1870 nationaler Feiertag in den USA. Er erinnert die Amerikaner an die Wurzeln der United States of America. Am 4. Juli 1776 wurden die 13 britischen Kolonien erstmals in einem offiziellen Dokument als "Vereinigte Staaten von Amerika" bezeichnet. Flagge, Hymne und Unabhängigkeitstag haben daher in den USA eine besondere symbolische Bedeutung.