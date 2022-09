Bild des Tages: Einsames Spiel

Tierischer Wasserspaß

Bei einstelligen Temperaturen in Deutschland werden die ersten Freibäder in diesen Tagen winterfest gemacht. Nicht so das Rheinstrandbad Rappenwört in Karlsruhe. Am Sonntag durften sich Vierbeiner beim "Hunde-Schwimmen" im ungechlorten Becken austoben. Ihre Besitzer wird es gefreut haben: Gut eingepackt und mit Warmgetränk in der Hand konnten sie das Spektakel vom Beckenrand beobachten.