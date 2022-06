Kühles Nass gegen die Hitze

Südwesteuropa stöhnt bereits unter eine Hitzewelle. Auch in Paris knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke. Gut, dass man sich an einen der vielen Springbrunnen in der französischen Hauptstadt abkühlen kann. Die Menschen müssen sich örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Auch in Deutschland stehen heiße Tage bevor. Für dieses Wochenende werden Werte bis 38 Grad erwartet.