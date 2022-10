Bild des Tages: Ein Land versinkt im Müll

Fackel der Freiheit

"Freiheit" - ein passendes Wort für das Brandenburger Tor, das als Wahrzeichen eng mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 verknüpft ist. In Berlin begann an diesem Wochenende das "Festival of Lights", ganz im Zeichen der Energiekrise: Weniger Orte als in den Vorjahren werden kürzer illuminiert, dazu mit LEDs. Der Strombedarf wurde so um 75 Prozent gesenkt. Immerhin bleibt es so nicht ganz dunkel.