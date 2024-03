Ob Brandenburger Tor in Berlin, Harbour Bridge in Sydney oder Akropolis in Athen - rund um den Globus sind bereits zum 18. Mal während der Earth Hour (Stunde der Erde) Wahrzeichen und wichtige Gebäude in die Dunkelheit abgetaucht. Jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit ging an 557 Orten für eine Stunde das Licht aus - als Zeichen für die Umwelt und eine klimagerechte, freie Gesellschaft.