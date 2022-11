Bild des Tages: Die Wüste blüht

Ein Licht für das Gute

Mit dem Entzünden einer Himmelslaterne starten diese Menschen auf einem Hügel in Kathmandu in das fünftägige Lichterfest Tihar. Tihar gehört zu den wichtigsten Feierlichkeiten in Nepal, es soll den Sieg von Gut über Böse symbolisieren. An Tempeln und Häusern werden Mandalas aufgebaut und hunderte von Öllampen aufgestellt. Täglich werden Kühe, Hunde und Krähen gesegnet.