Bild des Tages: Die Ruhe vor dem Sturm?

Zug übertrumpft Auto

Während Autofahrer hier keine Chance mehr haben, trotzt die Bahn den Fluten. Nach starkem Regen sind viele Flüsse in Hessen in der Mitte Deutschlands über die Ufer getreten wie hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Die Lage könnte sich bald entspannen. Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Region in den kommenden Tage nur vereinzelt Niederschläge.