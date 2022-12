Bild des Tages: Die Nikoläuse sind los

Feuriger Vulkan

Der Villarrica gehört zu den aktivsten Vulkanen in Südamerika: Mehr als 50 Ausbrüche wurden in den vergangenen 500 Jahren registriert. Das macht den 2847 Meter hohen Villarrica, gelegen am gleichnamigen See und Nationalpark, zu einem der bekanntesten Touristenziele in Chile. Im Sommer gibt es geführte Touren bis zum Rand des Kraters - wenn er nicht gerade Feuer speit.