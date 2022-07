Welt

Bild des Tages: Die Macht des Augenblicks

In vielen Teilen Deutschlands kracht es zur Zeit mächtig. Denn die warme Sommerluft trifft in hohen Lagen auf Polarluft. Diese reiben aneinander und entladen sich - so wie hier über der Skyline von Frankfurt am Main.

Die Macht des Augenblicks Über der Skyline von Frankfurt am Main entlädt sich eines der vielen Sommergewitter - dieses Mal gesehen und festgehalten von der höchsten Erhebung des Taunus - dem Feldberg. In Deutschland gibt es zur Zeit viele Gewitter, denn warme Sommerluft trifft in hohen Lagen auf Polarluft. Diese reiben aneinander und entladen sich. So entstehen diese eindrucksvollen und wunderschönen Blitze.

Die Mähdrescher rollen früher In der Regel beginnt die Getreideernte eigentlich erst im Juli. Doch Trockenheit und Hitze haben dafür gesorgt, dass die Gerste "notreif" ist und frühzeitig vom Feld geholt werden muss. Bei den Ernteergebnissen sei auch mit Ertrag- und Qualitätsverlusten zu rechnen, sagte das Sächsische Landwirtschaftsministerium.

50 Kilo auf dem Kopf Dieser Mann in Manikgonj transportiert 50 Kilogramm Jute auf dem Kopf. Bangladesch ist der zweitgrößte Juteproduzent der Welt. Aufgrund ihrer Farbe und dem leichten Schimmer wird Jute auch als "Goldene Faser" bezeichnet und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das südostasiatische Land. Doch die Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion in Bangladesch sind hart und schlecht bezahlt.

Nichts mehr im Fluss Die irakischen Sumpfgebiete von Chibayish liegen am Euphrat, der um diese Jahreszeit üblicherweise seinen höchsten Wasserstand aufweist. Doch bis hierhin musste der größte Fluss in Vorderasien bereits sechs Stauseen durchfließen. Vor allem die Türkei kann die Wasserführung des Euphrat nahezu alleine kontrollieren. So ist das Marschland in Mesopotamien inzwischen fast vollständig ausgetrocknet.

Ein Fischkopf für den Schutz der Meere Gegen Vermüllung, Überfischung und die Klimakrise: Vor der UN-Ozeankonferenz in Lissabon demonstrieren Aktivisten mit Fischköpfen bekleidet für einen besseren Schutz der Weltmeere. Sie fordern Politiker auf, schneller zu handeln. Die Meereskonferenz findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt mit tausenden Teilnehmenden aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Der Mensch kann doch fliegen! Mit purer Kraft schaffen es diese jungen Leute im Toyosu-Gururi-Park in Tokio sich einmal um sich selbst zu drehen. Die Rückwärtssalti sehen an sich schon imposant aus - doch die Hochhaus-Kulisse der japanischen Millionenstadt tut ihr Übriges.

Schwerelose Schwerstarbeit Sie schweben wie Nixen beim Ball von Poseidon: Hochleistungssportlerinnen bei der Arbeit! Immer im Blick: die Medaillenränge bei der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest. Hier sind die Synchronschwimmerinnen aus der Slowakei am Start. Doch andere waren noch graziler und athletischer. Die Slowakinnen kamen auf Platz 12.

Traumschiff auf Rädern 75 Oldtimer haben am Freitagmittag die Blicke auf der Waldshuter Kaiserstraße auf sich gezogen. Die 13. internationale Weinstraßen-Rallye Vino Miglia durch sechs Länder mit Start und Ziel in der Pfalz machte auf der sechsten Etappe in Waldshut unweit der Schweizer Grenze Station. Die Tour wird auch als "Traumschiff auf Rädern" bezeichnet und findet alle zwei Jahre statt. (25.06.2022)

Feiern unter Schirmen Lange haben sie auf ihn gewartet: Eine Woche nach seinem 80. Geburtstag wird Ex-Beatle Paul McCartney in Glastonbury auftreten - als Höhepunkt des fünftägigen Festivals. Insgesamt werden zu der Traditionsveranstaltung mehr als 200.000 Besucher erwartet. Die Corona-Auszeit scheint hier im Südwesten Englands fast schon vergessen. Und auch das Wetter ist ganz so wie immer ... (24.06.2022)

Augen und Ohren des Staates Die Zeiten der gefürchteten Securitate sind in Rumänien vorbei, doch die Geheimdienste haben die Bürger weiter im Blick. Und sie sollen in Zukunft mit deren Unterstützung rechnen können. Das sieht eine umstrittene Reform der Sicherheitsgesetze vor, gegen die sich Proteste im Land organisieren. Die Aufmerksamkeit ist den Reform-Gegnern in dieser Aufmachung gewiss. (23.06.2022)

Beileibe kein Liebesspiel Höckerschwäne verteidigen ihr Territorium kompromisslos, vor allem in der Brutzeit. Revierkämpfe wie hier in Münchens Englischem Garten können auch mal tödlich enden. So weit ist es bei diesen beiden Rivalen zwar nicht gekommen, doch wie sie ihre Hälse wieder entknotet haben, haben wir leider nicht erfahren. (22.06.2022)

Eine Pause für die Tuk Tuks Autorikschas stauen sich vor einer Tankstelle in Colombo, Sri Lanka - Zeit um eine kleine Pause einzulegen und die Füße hochzulegen. Die kleinen dreirädrigen Autos, auch Tuk Tuks genannt, sind in vielen asiatischen Ländern als Taxis beliebt. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie sich leichter durchs Verkehrschaos schlängeln. (21.06.2022)

Waldbrände in Spaniens Norden Wie ein Gemälde mutet die Sicht auf das nordspanische San Martin de Unx an, dabei haben Rauchschwaden die Silhouette des Ortes eingehüllt. Die Lage in der Region Navarra ist nach Behördenangaben mit fünf aktiven Bränden "sehr kritisch", die Bewohner mehrerer Ortschaften wurden in Sicherheit gebracht. (20.06.2022)

Weltrekord geknackt Fünfzehn aktuelle und ehemalige mexikanische Boxer gaben auf dem Zocalo-Platz von Mexiko-Stadt den größten Boxkurs aller Zeiten: Und damit wurde mit 14.299 Teilnehmern der Guinness-Rekord für den größten Boxkurs der Welt geknackt. Der wurde bislang von Moskau gehalten, wo 2019 ein Mega-Boxkurs mit 3250 Teilnehmern auf dem Roten Platz stattfand. (19.06.2022)

Spektakel der Reitkunst Jeden Sommer veranstalten die Orte in den Scottish Borders die Common Ridings, eines der ältesten Reit- und Pferdefestivals weltweit - und ein unvergessliches Spektakel der Reitkunst und der Festumzüge. Die historischen Wurzeln des Pferdefestivals: Vom späten 13. bis ins frühe 17. Jahrhundert mussten Reiter die Grenzen Schottlands vor Banditen und Räubern schützen. (18.06.2022)

Kühles Nass gegen die Hitze Südwesteuropa stöhnt bereits unter eine Hitzewelle. Auch in Paris knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke. Gut, dass man sich an einen der vielen Springbrunnen in der französischen Hauptstadt abkühlen kann. Die Menschen müssen sich örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Auch in Deutschland stehen heiße Tage bevor. Für dieses Wochenende werden Werte bis 38 Grad erwartet. (17.06.2022)

Royal Ascot - Pferde und Hüte Im englischen Ascot dreht sich wieder alles um Pferde, Pferderennen … und Hüte. Denn im Fokus des Royal Ascot Horse Racing Festival (bis 18. Juni) steht insgeheim das Motto "sehen und gesehen werden". Deshalb holen die Besucher ihre schickste Garderobe aus den Schränken. Wichtigstes Accessoire: der Hut, gerne extravagant. (16.06.2022)

Loch im Boden Nichts geht mehr in Villa Nueva, einem Vorort von Guatemala-Stadt. In den Morgenstunden hat dieses Loch in der Straße für ein Verkehrschaos gesorgt. Solche Löcher können entstehen, wenn nach einer längeren Trockenperiode heftiger Regen fällt. Dann saugt sich der Boden mit Wasser voll, trockene Hohlräume können dieses Gewicht dann nicht mehr aushalten und brechen ein. (15.06.2022)