Ein Junge, der sich in den Schwall einer Wasserleitung wie in ein Kleid hüllt. Das Foto, aufgenommen in der pakistanischen Stadt Peschawar, zeigt indirekt, was sich direkt kaum fotografisch dokumentieren lässt: In Pakistan herrschen derzeit Temperatur um die 50 Grad. Die Behörde haben eine Hitzewarnung ausgegeben, die Menschen suchen Abkühlung - wie und wo immer es (noch) möglich ist.