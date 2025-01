Bei Wassertemperaturen von nur drei Grad Celsius wagten sich 375 Unerschrockene in den Heidesee in Sachen-Anhalt. Ein neuer Rekord, denn so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren noch nie dabei. Heidebad-Geschäftsführer Mathias Nobel zeigte sich "überwältigt von der großen Resonanz". Die Altersspanne beim traditionellen Neujahrsschwimmen in Halle reichte diesmal von vier bis zu 76 Jahren.