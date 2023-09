Das Janmashtami-Fest ist für Hindus überall auf der Welt ein Grund zur Freude. Die Inder feiern so in dieser Woche die Geburt von Gott Krishna. Doch vorher erinnern diese Mädchen in Mumbai an die Göttin Kali. In der indischen Mythologie wird Kali mit wildem Aussehen und blutrünstigen Accessoires in Verbindung gebracht. Ganz nach dem Geschmack ihrer jungen Fans...