Seit gut fünf Jahren ist Kaiser Naruhito auf dem Chrysanthementhron, in dieser Woche absolviert er seinen ersten Staatsbesuch im Vereinigten Königreich. Noch besser als die Hauptstadt London, wo er am Mittwoch König Charles III. treffen wird, kennt der Kaiser Oxford. Als erster japanischer Kaiser hat Naruhito im Ausland studiert - und sich in Oxford intensiv mit Wasserpolitik beschäftigt.