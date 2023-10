Heftiger Regen hat die Weltmetropole New York lahmgelegt. Autobahnen und Straßen haben sich in der US-Ostküstenstadt in Wasserwege verwandelt - so auch der Franklin D. Roosevelt East River Drive, normalerweise eine der meistbefahrenen Straßen Manhattans. Wie gut, wenn man bei solchem Wetter einen Schirm dabei hat. Auch wenn der in diesem Fall höchsten noch als Balancehilfe taugt.