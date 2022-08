Die Nacht der alten Lagerfeuer

Einst sollten die Feuer die Nachbarn vor drohenden Gefahren warnen oder Schiffe sicher nach Hause leiten. Inzwischen hat sich der Brauch aus der Wikingerzeit gewandelt: Nun wird so rund um die Ostsee immer am letzten Samstag im August der Sommer verabschiedet - wie hier in Saulkrasti an der Bucht von Riga. Die Freudenfeuer sollen auch ein Zeichen der Einheit der Länder des Ostseeraums sein.